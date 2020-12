Der Unfall hat sich am Montag gegen 12 Uhr in der Middelkerker Straße in Ettlingen ereignet. Die 56-Jährige war auf dem Radweg entlang der Straße von Ettlingenweier kommend in Richtung Ettlingen unterwegs. Das teilte die Karlsruher Polizei am Dienstag mit.

Eine 77-Jährige Autofahrerin, die parallel davon fuhr, wollte rechts auf den Parkplatz eines Schulzentrums abbiegen und übersah die Radfahrerin. Deshalb kollidierten Rad und Auto miteinander. Dabei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.