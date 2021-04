Frau fährt unter Einfluss von Drogen mit dem Auto durch Ettlingen

Eine 28-Jährige ist am Mittwoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto durch Ettlingen gefahren. Auch ihr 33 Jahre alter Begleiter hatte Drogen bei sich.

Eine 28 Jahre alte Frau war am Mittwoch in Ettlingen unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. Laut Pressemitteilung der Beamten fiel die Frau gegen 18 Uhr einer Streife in der Schöllbronner Straße wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf.

Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigten sich laut Angaben sowohl sie, als auch ihr 33 Jahre alter Begleiter, äußerst nervös. Im Zuge der Maßnahmen fanden die Beamten bei beiden Personen Betäubungsmittel. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest der 28-Jährigen verlief positiv. Nun erwartet die beiden eine Anzeige.