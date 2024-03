Unfall am Zebrastreifen

Fußgänger gestorben: 85-jährige Autofahrerin aus Ettlingen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Im vergangenen Jahr fuhr eine 85-Jährige in Ettlingen einen Fußgänger an, der später an den Verletzungen starb. Jetzt musste sich die Frau vor dem Amtsgericht verantworten.