Nach Stromausfall am Mittwoch

In der Tiefgarage im Ettlinger Zentrum brennt wieder Licht

Früh am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr war es noch stockfinster – im Laufe des Vormittags konnten die Lampen in der Ettlinger Tiefgarage am Stadtbahnhof aber wieder angeschaltet werden.