Internationaler Museumstag: Das ist in Ettlingen und im Albtal geplant

Beim Internationalen Museumstag ist nicht nur in Ettlingen einiges geboten. Auch in den Umlandgemeinden gibt es ein buntes Programm.

Es ist wieder Internationaler Museumstag am 21. Mai, und da öffnen auch einige Häuser in Ettlingen und Umgebung. Im nachfolgenden ein Überblick, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Ettlingen

Neben dem Museum im Schloss, in dem es eine attraktive Mittelalter-Mitmachausstellung anzuschauen gibt, hat das landwirtschaftliche Museum im Hof der Lauergasse 23-25 am Sonntag geöffnet. Es gibt dort Haushaltsgegenstände, bäuerliche Gerätschaften und Handwerkergeräte zu sehen, wie sie um 1900 im Einsatz waren.

Das Museum befindet sich in einer alten Scheune und hat zwei Stockwerke. Im Hintergrund verbirgt sich die historische Stadtmauer. Es ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Museumstag gibt es ein kleines Programm für Besucher, etwa mit dem Flachsanbauer Werner Back. Um 15 Uhr erklingen alte Volkslieder zum Mitsingen. Der Eintritt ist frei.

Rheinstetten

Eine historische Schnitzeljagd für Familien durch Neuburgweier bietet das Pamina-Museum im alten Rathaus Neuburgweier an, und zwar in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Es gibt dort auch eine Sonderausstellung zum Thema „Waagen“ mit den verschiedensten Modellen. Für die Schnitzeljagd ist die letzte Ausgabe von Unterlagen um 16 Uhr.

Karlsbad

„Familienforschung – Möglichkeiten und Ergebnisse“ lautet der Titel einer Sonderausstellung im Heimatmuseum Ittersbach, die man von 14 bis 18 Uhr besuchen kann. Der Eintritt ist frei, Interessierte erhalten Anregungen für die Erforschung und die Präsentation der eigenen Familiengeschichte. Es gibt zudem Bewirtung.

In Langensteinbach setzt der Förderverein Haus Conrath die Kooperation mit der örtlichen Grundschule fort. Unter dem Titel „Kleine Künstler malen große Künstler“ wird eine Ausstellung gezeigt, die von 11 bis 17 Uhr in der Weinbrennerstraße 7 zu sehen ist. Um 14 Uhr öffnet auch eine Kreativwerkstatt mit Ton für Kinder. Auch im Haus Conrath gibt`s Bewirtung.

Malsch

In Malsch ist die alte Dorfschmiede in der Kreuzstraße 15 von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem macht das Völkersbacher Heimatmuseum auf, und zwar ab 11 Uhr. Es findet dort auch die Preisverleihung des Europäischen Wettbewerbs statt, an dem 15 Kinder der örtlichen Mahlbergschule teilgenommen haben. Das Museum hat bis 17 Uhr auf, es gibt Bewirtung.

Waldbronn

Das Radiomuseum hat am Museumstag geöffnet, und zwar in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Es befindet sich in der Stuttgarter Straße 25 in Reichenbach.

Bad Herrenalb

Umschauen können sich Besucher auch in Bad Herrenalbs Ziegelmuseum, das von 14 bis 17 Uhr im historischen Klosterbezirk geöffnet hat. Es gibt dort eine Dauerausstellung von Feierabendziegeln zu sehen, eine kostenlose Führung wird um 14.30 Uhr angeboten. In einer Sonderausstellung werden Gemälde des Karlsruher Künstlers Lars Pfeiffer gezeigt.