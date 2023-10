Jeder Cent zählt: In Ettlingen startet Spendenaktion fürs Hospiz Arista Nord

Die Stadt Ettlingen legt vor und hofft, dass viele Bürger folgen. Sie fördert mit Rückenwind aus dem Gemeinderat das neue Hospiz Arista Nord in Bruchsal mit einem Einmalbetrag in Höhe von 5.000 Euro. Die finanzielle Zuwendung durch die Kommune soll Initialzündung für weitere Gönner und Mäzene sein.

„Wenn jeder Ettlinger nur einen Euro gibt, haben wir 40.000 Euro für das Projekt“, sagt Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) hoffnungsfroh. Das Hospiz Arista Nord, eine Dependance des Hospizes in Ettlingens Pforzheimer Straße, ist seit wenigen Wochen am Start. Es entstand in der Tunnelstraße in Bruchsal, Spatenstich war schon 2021.

Die Neubaukosten in Bruchsal sind davon galoppiert

Die Kosten für den Neubau, die zunächst mal 2020 auf 4,2 Millionen Euro geschätzt worden waren, sind – wegen Verzögerungen auf der Baustelle und Preissteigerungen vor allem beim Material – inzwischen auf 6,8 Millionen Euro geklettert.

Eigenkapital, Förderzusagen und Kredite reichen nicht aus, um die zusätzliche finanzielle Belastung aufzufangen. Es fehlen laut Stadtverwaltung ungefähr 1,5 Millionen Euro. Die sollen durch Spenden abgedeckt werden.

Hospizförderverein macht regelmäßige Benefizaktionen

Der Hospizförderverein Stadt- und Landkreis Karlsruhe ist seit jeher sehr rührig mit Benefizaktionen zugunsten der Hospize. Nun wurden zusätzlich die Städte und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe um Unterstützung gebeten.

Ettlingen gibt als „Anschub“ 5.000 Euro und ruft die Einwohner dazu auf, nachzuziehen. Kleinstbeträge, die in einen Spendentrichter im Rathaus geworfen werden können, sind dabei genauso willkommen wie üppigere Unterstützung via Überweisung.

Das Arista Nord in Bruchsal wurde von der Hospiz- und Palliativnetzwerk gemeinnützige GmbH gebaut und wird auch von ihr betrieben. Die Herberge für Menschen im letzten Abschnitt ihres Lebens verfügt über acht Plätze, ist damit etwas kleiner als die Ettlinger Einrichtung, die bereits erweitert wurde.

Kostenträger sind die Kassen, die aber nicht 100 Prozent abdecken, sondern nur 90. Daher muss auch für den laufenden Betrieb immer etwas zugeschossen werden.

In einem Nebengebäude des neuen Hospizes in Bruchsal sind das Palliative Care Team und der örtliche ökumenische Hospizdienst angesiedelt. Rund 20 Pflegekräfte mit palliativmedizinischen Kenntnissen teilen sich gut elf Vollzeitstellen. Flankierend aktiv sind Ärzte, Hauswirtschaftler und ehrenamtliche Mitarbeiter.