In der Nacht auf Donnerstag haben in einem Karlsbader Gewerbegebiet Akkus gebrannt und sind auch explodiert. Der Schaden ist hoch.

Nächtlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr: In Karlsbad haben am Donnerstag gegen 0.30 Uhr Akkus und Batterien angefangen zu brennen, die in einem Container lagerten.

Mitunter explodierten sie auch und verursachten dadurch Knallgeräusche im Gewerbegebiet Stockmädle im Ortsteil Ittersbach, wie ein Sprecher der Polizei Karlsruhe sagte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Auch habe kein Gebäude gebrannt. Jedoch wurde eine angrenzende Lackiererei beschädigt, auf Fotos sind die verrußte Fassade und geborstene Fenster zu sehen. Der Container selbst gehört zu einem Entsorgungsbetrieb in der Becker-Göring-Straße.

Die Feuerwehrleute trugen Atemschutz, auch eine Drehleiter kam zum Einsatz.

Akkus brennen in Karlsbad: Polizei geht von hohem Schaden aus

Die Polizei geht nach den aktuellen Ermittlungen nicht von Brandstiftung, sondern von einem technischen Defekt aus. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Die Polizei war zwischenzeitlich mit drei Streifenwagen vor Ort. Ihr Einsatz dauerte bis etwa 2 Uhr.

Brennende Akkus oder Batterien verursachen in der Region immer wieder Brände, etwa in Oberderdingen-Flehingen, Bruchsal oder beim Pforzheimer Müllentsorger Alba.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 5.57 Uhr]