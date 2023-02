Für die Bürgermeisterwahl am 30. April in Karlsbad gibt es bislang den erwarteten Bewerber Björn Kornmüller. Begonnen hat die Bewerbungsfrist offiziell am Samstag.

Wie vorgegeben, öffneten die Vertreter des Gemeindewahlausschusses zusammen mit Hauptamtsleiter Benedikt Kleiner am Montag um 7.30 Uhr die Briefkästen am Rathaus. Die Bewerbung von Kornmüller ist dort eingegangen.

Björn Kornmüller sitzt für die Liberalen im Gemeinderat

Der 38-jährige Verwaltungswirt hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er für das Bürgermeisteramt seiner Heimatgemeinde Karlsbad kandidieren werde.

Kornmüller sitzt seit 2019 im Karlsbader Gemeinderat und ist dort Vertreter der Liberalen. Hauptamtlich arbeitet er als Organisationsleiter bei der Debeka-Versicherung. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Nach den Gesprächen mit den Parteien in Karlsbad wurde klar, dass die Kandidatur von Kornmüller durch die CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der SPD unterstützt wird.

Amtsinhaber Jens Timm zog seine Bewerbung überraschend zurück

Dies war ganz offensichtlich auch der entscheidende Grund dafür, dass der 58-jährige Amtsinhaber Jens Timm (Freie Wähler) sich für keine zweite Amtszeit bewerben wird. Das teilte Timm, für alle überraschend, am Donnerstagabend in einer Pressemeldung mit.

Timm hatte noch bei der Festlegung der Wahlregularien am 23. November vergangenen Jahres im Gemeinderat erklärt, dass er eine zweite Amtszeit anstrebe. Sein jetzt überraschender Rückzug ging am Freitag wie ein Lauffeuer durch die Gemeinde.

Offensichtlich wollte sich Timm bei so starkem Gegenwind von drei Fraktionen auch nicht auf den Amtsinhaberbonus im Wahlkampf verlassen.

Vorstellungsrunden in der zweiten Aprilhälfte geplant

Ob sich weitere Interessenten für den Chefsessel melden, bleibt abzuwarten. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 3. April, um 18 Uhr. Nach dem im Gemeinderat beschlossenen Procedere ist ein eventuell notwendig werdender zweiter Wahlgang auf den 21. Mai terminiert.

In der Zeit vom 17. April bis 28. April soll es eine Vorstellungsrunde in allen Ortsteilen geben. Die exakten Termine werden in der Gemeinderatssitzung am 30. März festgelegt.

Nach dem überraschenden Rückzug von Timm als Kandidat ergibt sich nach dem Kommunalwahlgesetz Baden-Württemberg die Situation, dass der amtierende Bürgermeister, also Jens Timm, kraft Amtes Vorsitzender des Wahlausschusses ist.

Im Verhinderungsfall fällt diese Aufgabe jeweils dem ersten Bürgermeister-Stellvertreter, Roland Rädle (CDU) zu. Davon ausgehend, dass Timm erneut kandidiert, hatte der Gemeinderat Rädle ursprünglich zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gewählt.