Ausbildung statt Profitum

Ex-KSC-Profi Jannis Rabold: „Hatte den Spaß am Fußball verloren“

Jannis Rabold spielte für den Karlsruher SC in der Zweiten Liga. In seiner Zeit als Profi hat der 21-Jährige aber den Spaß am Fußball verloren. Deshalb geht der Rheinstettener nun neue Wege.