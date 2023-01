Person stirbt bei Feuer in Wohnung in Karlsbad-Ittersbach

Bei einem Brand einer Wohnung am Donnerstag in Karlsbad ist eine Person gestorben. Die Identität der Person ist bisher noch unklar.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaues in Karlsbad-Ittersbach hat am Donnerstagmorgen gebrannt. In dem Feuer starb eine Person, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 8.30 Uhr wollte ein Gerichtsvollzieher in Begleitung von Polizeibeamten in der Descostraße eine Wohnung betreten. Dabei bemerkten sie eine Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung. Die Wohnung fing Feuer noch bevor die Einsatzkräfte diese betreten konnten.

Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Dadurch verhinderten sie ein Übergreifen auf weitere Wohnungen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht.

Als die Einsatzkräfte die betroffene Wohnung betraten fanden sie eine leblose Person. Die Identität der verstorbenen Person ist noch nicht bekannt. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Brandort.