Kampf um mehr Lohn

Warnstreik in Karlsbad: Über 300 Beschäftigte des SRH-Klinikums folgen dem Aufruf von Verdi

Am Klinikum in Langensteinbach hat am Mittwoch das medizinische Personal gestreikt. Die Geschäftsführung der Einrichtung hat Verständnis – und nimmt die Politik in die Verpflichtung, die Dinge zu ändern.