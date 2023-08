Kurt Müller-Graf-Preis der Schlossfestspiele Ettlingen für Dennis Hupka

And the Oscar goes to..... Dennis Hupka. Der 32 Jahre alte Wahl-Berliner, der im queeren Musical „Soho Cinderella“ den homosexuellen Robbie spielt, erhielt am Freitagabend den Kurt Müller-Graf-Preis der Ettlinger Schlossfestspiele.

Benannt ist der Preis - eine Anstecknadel - nach dem Ehrenintendanten und Gründer des Theatersommers, Kurt Müller-Graf. 2023 wurde er zum zehnten Mal verliehen, und zwar auf großer Bühne.

Ehrung auf großer Bühne im Ettlinger Schlosshof

Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) und Festspielchefin Solvejg Bauer nutzten den trotz miserablen Wetters gut gefüllten Schlosshof dazu, Hupka die Auszeichnung zu verleihen.

Für den Geehrten, der beim Publikumsvoting die meisten Stimmen erhalten hatte, gab´s viel Applaus, ehe er sich wieder in den verliebten Robbie verwandelte und mit den Kollegen in „Soho Cinderella“ begeisterte. Das Musical wird in Ettlingen als deutsche Erstaufführung gezeigt.

300 Gäste gaben Stimme ab

Auf Platz zwei in der Gunst der Festspielgäste landete Tamara Wörner, die Erzählerin im Musical, Drittplatzierte wurde Lina Gerlitz, die als Marylin Platt ebenfalls in „Soho Cinderella“ zu erleben ist. 300 Besucher gaben insgesamt ihre Stimme ab.

Nominiert für den Müller-Graf-Preis sind stets die Darsteller aus Musical und Schauspiel. Für den besten jungen Mitwirkenden in der Oper (dieses Jahr „Der Freischütz“) gibt es in ein paar Tagen noch einen Förderpreis der Freunde der Schlossfestspiele.

Arnold sagte mit Blick auf Dennis Hupka: „Mit Ihrer Musikalität und Ihrer berührenden Darstellung des Großstadtjungen Robbie haben Sie die Herzen der Zuschauer bewegt.“

Die Ettlinger Auszeichnung solle Hupka auf seinem „vielversprechenden Berufsweg“ begleiten. Bauer sprach gegenüber unserer Redaktion von der „richtigen Entscheidung“. Hupka habe sie schon beim Casting überzeugt.

Damit habe ich echt nicht gerechnet. Dennis Hupka

Preisträger

„Damit habe ich echt nicht gerechnet“, kommentierte der Preisträger die Ehrung, über die er sich sehr freue. Er habe „zwei wundervolle Monate“ in Ettlingen“, verbracht, sei gerne an der Alb gesessen und habe ein „super Team“ kennengelernt.

Engagements in Berlin und Graz

Seine weiteren Pläne werden ihn zunächst wieder nach Berlin führen, wo er im Tipi am Kanzleramt in „Cabaret“ auf der Bühne steht.

Sodann geht`s weiter nach Graz. Dort hat Hupka ein Engagement in „Crazy for you“. Rückkehr nach Ettlingen? Nicht ausgeschlossen. Denn: „Es war toll hier, und das Musical-Thema hat gepasst.“