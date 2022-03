E-Mobilität boomt

Lieferengpässe wegen Ukraine-Krieg bremsen Autohandel in Ettlingen

Viele Autohäuser sind aktuell nicht zu beneiden. Zu den Problemen in der Produktion, etwa durch weltweiten Chipmangel, kommt der Ukraine-Krieg. An der Basis direkt am Kunden stehen die Autohändler. Dort gibt es gebeutelte und weniger gebeutelte Anbieter.