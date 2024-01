Es ist der erste „AfD-Bürgerdialog“ in der Region seit den Enthüllungen um das „Potsdamer Geheimtreffen“. Wie reagiert die AfD-Basis auf die Massenproteste? Und wie verlaufen die angekündigten Demonstrationen in Ettlingen?

Beatrix von Storch spricht an diesem Freitagabend in der Waldsaumhalle in Ettlingen-Oberweier. Nicht nur AfD-Mitglieder erwarten den Auftritt der AfD-Bundestagsfraktionsvize mit Spannung. Neben der Landespolizei ist auch das Bundeskriminalamt in dem kleinen Ort im Einsatz, wenn in der Region zum ersten Mal seit den Correctiv-Enthüllungen über rechtsextreme Pläne zur „Remigration“ AfD-Politiker direkt auf Gegendemonstranten treffen.

Live vom Protest und aus der Halle

Im Live-Ticker berichtet am Freitag ab 17 Uhr ein BNN-Team direkt aus Oberweier. Während unser Autor Wolfgang Voigt das Demonstrationsgeschehen vor der Veranstaltungshalle im Blick behält, berichtet sein Kollege Daniel Streib aus der Halle vom „AfD Bürgerdialog“, der um 19 Uhr beginnen soll.