Erneute Demos gegen Rechts in Bruchsal, Ettlingen und Rastatt

Am Freitagabend sind die Blicke auf den beschaulichen Ettlinger Stadtteil Oberweier gerichtet. In dem 1.500-Seelen-Dorf werden Demonstrierende gegen rechte Vertreibungspläne und hochrangige AfD-Vertreter direkt aufeinandertreffen. Proteste gegen Rechtsextremismus sind auch andernorts angekündigt.

Am vergangenen Wochenende hatten sich in der Region zehntausende Menschen aufgemacht, um ein Zeichen gegen Populismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Allein auf dem Karlsruher Marktplatz zählte die Polizei rund 20.000 Teilnehmer. Auch in Baden-Baden, in Pforzheim und Gaggenau gab es Demonstrationen.

SPD ruft zur Parkplatz-Blockade in Ettlingen auf

Für die nächsten Tage sind einige weitere Mahnwachen und Protestaktionen angemeldet – die ersten beiden in Ettlingen-Oberweier. Dort hat die AfD am 26. Januar ab 19 Uhr zu einem „Bürgerdialog“ in der 300 Menschen fassenden Waldsaumhalle eingeladen. Neben Anton Baron, dem Chef der baden-württembergischen Landtagsfraktion, wird die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, erwartet.

Gegen die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Tagen Widerstand formiert. Der Ettlinger Joachim Sander hat privat eine Mahnwache angemeldet. Er rechne mit rund 1.000 Teilnehmern, sagte er unserer Redaktion. Ab 17.30 Uhr soll es unter dem Motto „Hand in Hand“ eine Menschenkette in der Ufgaustraße geben.

Unterstützt wird Sander unter anderem vom Ettlinger SPD-Stadtverband, der Teilnehmer dazu auffordert, ihre Autos auf dem Parkplatz an der Waldsaumhalle abzustellen, damit es „keinen (Park-)Platz für Rechte in Oberweier“ gibt. Eine Protestaktion in Oberweier kündigt auch die Antifa auf ihrer Webseite an. Die BNN werden auf bnn.de aktuell über das Geschehen berichten.

Größere Demos in Bruchsal und Rastatt am 27. Januar

Gleiches gilt für größere Demos gegen Rechts in Bruchsal und Rastatt, die für Samstag (27. Januar) angekündigt sind. In Bruchsal startet ein vom stellvertretenden SPD-Kreisvorsitzenden Christian Holzer unter dem Motto „Demokratie verteidigen. Bruchsal steht auf. Denn nie wieder ist jetzt!“ angemeldeter Protest auf dem Marktplatz um 15 Uhr. Ein Aufzug ist nicht geplant, dafür sind verschiedene Reden angekündigt.

In Rastatt startet die Demo unter dem Titel „Markt der Demokratie“ ebenfalls auf dem dortigen Marktplatz bereits um 14.30 Uhr. Ein breites Bündnis aus verschiedenen Parteien, den christlichen Kirchen und Gewerkschaften ruft zur Teilnahme auf. Auch Oberbürgermeisterin Monika Müller (SPD) hat ihr Kommen zugesagt.

Bretten bereitet sich auf AfD-Veranstaltung mit Alice Weidel am 3. Februar vor

Kleinere Kundgebungen gegen Rechts wird es am Wochenende auch in anderen Städten und Gemeinden in der Region geben. In Gaggenau ruft die „Initiative 8. Mai – Murgtal gedenkt“ am Samstag um 17 Uhr auf dem Marktplatz zum Protest auf. In Elchesheim-Illingen ist am Sonntag um 18 Uhr eine Mahnwache auf dem Rathausplatz angekündigt. In Mannheim wird am Samstag ab 16 Uhr auf dem Alten Messplatz demonstriert.

In Bretten bereitet man sich derweil schon auf das nächste Wochenende vor. Am 3. Februar wird AfD-Chefin Alice Weidel in der Stadtparkhalle kommen. Auch für diese Veranstaltung ist schon eine Gegendemonstration angekündigt. Die SPD hat einen Protest mit rund 200 Teilnehmern angemeldet.

In Baden-Baden steht nach BNN-Informationen am 18. Februar eine erneute Kundgebung gegen Rechts an. In Karlsruhe hat sich Lena Wagner, Anmelderin der Demo am vergangenen Wochenende, zu weiteren Terminen geäußert. Sie wünscht sich eine große Kundgebung am 8. Juni – einen Tag vor der Europa- und Kommunalwahl.