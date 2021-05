Sieben Monate Durststrecke für die Gastronomie – jetzt darf sie wieder öffnen. Mitarbeiter- und Lieferengpässe verzögern aber in so manchem Lokal den Start.

Die einen starten am Wochenende, die anderen erst nach Pfingsten, und wieder andere wollen bis Anfang Juni warten, um auf Nummer sicher zu gehen. Gemeinsam ist den Gastronomen in Ettlingen und Umgebung, dass sie sich nach sieben Monaten des Lockdowns riesig darauf freuen, wieder Gäste empfangen zu dürfen. Sei’s auf der Terrasse, sei’s im Lokal.

Bernhard Zepf, Patron im Ettlinger „Erbprinz“, wird das Pfingstwochenende noch verstreichen lassen, ohne dass sich beim ihm die Restauranttüren öffnen. Der Vorlauf von einigen Tagen sei für ein großes Haus wie seines einfach zu knapp. „Uns fehlen noch unsere Saisonkräfte aus Osteuropa, außerdem ist es mit den Lieferketten für die Frischeprodukte sehr schwierig“, berichtet Zepf.

Der „Erbprinz“ wolle „komplett an den Start gehen und nicht in Teilbereichen“. Daher habe man entschieden, den ganzen Betrieb inklusive Hotel erst am letzten Maiwochenende wieder hochzufahren. Im „Erbprinz“ sind 170 Mitarbeiter beschäftigt.