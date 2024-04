Das erwartet Besucher beim Fest der Sinne in Karlsruhe

Am Wochenende, 27. und 28. April, wird in Karlsruhe wieder das Fest der Sinne gefeiert. Über die Stadt verteilt gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. Dabei steht das Fest im Zeichen des Frühlings. Aktionen gibt es an mehreren Plätzen. Außerdem ist der Sonntag in der Innenstadt und in Durlach verkaufsoffen.

Das ist am Karlsruher Marktplatz los

Im Herzen der Stadt wird beim Fest der Sinne geschlemmt. Dabei stehen unter anderem Erdbeer- und Spargelgerichte aus heimischen Anbau auf der Speisekarte. Von 11 bis 20 Uhr findet an beiden Tagen der Genussmarkt statt.

An mehr als 30 Ständen präsentieren Gastronomen Spezialitäten und Leckereien aus Baden, Pfalz und Elsass. Der Marktplatz wird frühlingshaft geschmückt sein, leuchtende Blumen im XXL-Format sollen für die entsprechende Atmosphäre sorgen.

Auch für Musik und Unterhaltung wird auf dem Marktplatz gesorgt sein. Sogenannte Walkacts sind dort und in den umliegenden Straßen unterwegs. Für Musik sorgt unter anderem die Karlsruher Band Mobile Gentlemen mit zeitlosen Hits.

Lothar Meunier lässt französische Chansons auf dem Akkordeon erklingen. Am Sonntag sorgt die siebenköpfige Band Brass2Go für die musikalische Untermalung. Neben Walkacts gibt es auch noch weitere Aktionen rund um das Thema Straßenkunst.

Kinderangebote auf dem Karlsruher Stephanplatz

Auf dem Stephanplatz hinter der Postgalerie gibt es eine Spiele- und Mitmachwelt für die kleinen Gäste und ihre Eltern. Im Zentrum steht die „Zone 30 – Spielstraße“. Hier präsentieren namhafte Spielwarenhersteller ihre neusten Angebote.

Außerdem gibt es zwei Hüpfburgen und einen Bobby-Car-Parcours zum Austoben. Auch in der Postgalerie gibt es am Wochenende verschiedene Angebote für Familien.

Vor der Kleinen Kirche gibt es Aktionen für die ganze Familie. Hier werden unter anderem Töpfer-Workshops und Theateraufführungen für Kinder angeboten. Außerdem gibt es diverse Workshops zur Stadtentwicklung. Abgerundet wird das Programm auch hier von Live-Musik.

Am Friedrichsplatz in Karlsruhe gibt es Informationen

Besucherinnen und Besucher können am Friedrichsplatz die Infomeile besuchen. Hier gibt es zahlreiche Informationen und Mitmachangebote.

Außerdem laden riesige Klanginstrumente des Künstlers Etienne Favre zum Erleben ein.

Feste auch abseits der Karlsruhe Kaiserstraße

Nicht nur am Markt- und Europaplatz, auch in den innerstädtischen Quartieren wird gefeiert. In der Blumenstraße gibt es ein Straßenfest.

In der Herren- und Erbprinzenstraße erhalten Kundinnen und Kunden Blumen und Getränke. Auch in der südlichen Waldstraße gibt es ein spezielles Programm zum Fest der Sinne am Samstag.

Der Sonntag ist verkaufsoffen

Abgerundet wird das Fest der Sinne mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 28. April. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Karlsruher Volunteers verteilen an verschiedenen Stationen Geschenke an Kundinnen und Kunden.

Aktionen gibt es darüber hinaus unter anderem das Kinderglück (Erbprinzenstraße 28), das Musikhaus Schlaile (Kaiserstraße 175), dem ECE-Center oder bei der mobilen Tourist-Information am Friedrichsplatz.

Doch nicht nur in der Innenstadt, auch in Durlach kann am Sonntag gebummelt werden. Unter dem Motto „Durlach blüht auf“ haben auch hier von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Passend dazu organisiert die Wirtschaftsvereinigung DurlacherLeben eine Reihe von Aktionen. Unter anderem wird es eine Duft-Erlebnis-Station und diverse Live-Cooking-Vorführungen geben. Verschiedene Infostände und ein Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Durlach runden das Angebot ab.

Historische Fahrten durch Karlsruhe

An beiden Tagen bietet der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe Sonderfahrten mit historischen Straßenbahnen an. Diese fahren am Samstag zwischen 12.30 und 21.20 Uhr und am Sonntag zwischen 12.50 und 19 Uhr. Die historischen Bahnen fahren im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Europaplatz und Tivoli.

Dabei verkehren sie über die Route Kolpingplatz, Hauptbahnhof zum Tivoli und zurück. Die Fahrt ist im Tarif des Karlsruher Verkehrsverbunds integriert. An Bord der historischen Bahnen gibt es keine Ticketautomaten.

Am Samstag kommen dabei voraussichtlich zwei Stadtbahnwagen der ersten Generation (Baujahr 1983 und 1989) zum Einsatz. Ältere Modelle fahren dann am Sonntag.

Dann werden der Breitraumtriebwagen 139 (1958 gebaut) und der Gelenktriebwagen 213 (Baujahr 1978) eingesetzt. Da es sich bei den historischen Bahnen um Museumsfahrzeuge handelt, sind diese nicht barrierefrei.