Einbrecher verursachen in Malsch einen Schaden im fünfstelligen Bereich

In Malsch sind Unbekannte in ein Haus in der Bahnhofstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich am Dienstag zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr durch ein Küchenfenster Zutritt.

Dabei durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke des 56-jährigen Opfers und stahlen wertvolle Gegenstände. So schätzt die Polizei den Schaden auf einen fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Ettlingen bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (07243) 32 00 0 zu melden.