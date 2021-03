Großbrand in Malsch: So erlebten die Bewohner die Schreckensnacht

Das Dach ist eingefallen, auf den Pflastersteinen vor dem Haus liegen Ziegel und Bretter, durch eine Fensteröffnung im hinteren Bereich des Hauses ist das verkohlte Innere einer Wohnung zu sehen: Das Mehrfamilienwohnhaus in der Straße Am Federbach, direkt im Malscher Ortskern, gleicht am Mittwochmorgen einem Trümmerhaufen.

In der Nacht hat hier ein Feuer gewütet und den neun Bewohnern ihr ganzes Hab und Gut und ihre Bleibe genommen. Zwei Familien haben in der Nacht entweder im Hotel oder bei Bekannten übernachtet.

Einer hat gar nicht geschlafen - er ist der Ehemann der Eigentümerin des Gebäudes und gleichzeitig ist er Opfer. Die Brandwunden an Händen und Armen mit Verband umwickelt, schleppt er am Mittwochmorgen Getränkekisten im Hof umher.