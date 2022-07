Besondere Würdigung für einen ehrenamtlichen Helfer aus der Region: Für das vorbildliche Engagement und seine besonderen Verdienste gerade auch im Zuge der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr ist der Sulzbacher Feuerwehrmann Michael Schwall vom Land Baden-Württemberg mit dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet worden.

Die Verleihung an insgesamt 19 Geehrte nahm der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor.

„Bei allen Unterschieden in ihren jeweiligen Themenfeldern und Einsatzgebieten haben sie eines gemeinsam: Für die Geehrten ist es alltägliche Selbstverständlichkeit, sich für andere Menschen einzusetzen. Sie bringen sich genau dort ein, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird: unmittelbar vor Ort“, so Strobl.

Sulzbacher Feuerwehrkommandant Tag und Nacht bei Ahrtal-Flut im Einsatz

Der Abteilungskommandant der Feuerwehr in Malsch-Sulzbach wollte nach den verheerenden Überschwemmungen nicht mehr aus der Ferne zuschauen. Michael Schwall krempelte die Ärmel hoch, nachdem ihm nach einem Hilfseinsatz der Feuerwehren aus dem Landkreis sein Kamerad Dennis Walschburger von der Not dort berichtet hatte.

Ab Anfang August fuhr er regelmäßig mit Gleichgesinnten ins Katastrophengebiet. Von früh morgens bis tief in die Nacht wurde oft geholfen, angepackt.

Transporte mit Hilfsgütern von Malsch aus wurden auf die Beine gestellt, immer wieder beim Aufräumen und Wiederaufbau tatkräftig unter die Arme gegriffen, über Spenden finanzierte Gerätschaften für die Arbeit vor Ort beschafft. Alles keine Selbstverständlichkeit und doch sei das Hilfeleisten für Michael Schwall selbstverständlich gewesen.

Schwall organisierte Erdbeben-Hilfe in Kroatien

Vor der Hochwasser-Katastrophe hatte Schwall bereits im Januar Hilfstransporte nach dem schweren Erdbeben in Kroatien für die Menschen vor Ort organisiert. Mit der Auszeichnung für den Feuerwehrmann werde aber nicht nur sein Einsatz für Flut- und Erdbebenopfer, sondern auch insgesamt sein soziales Wesen gewürdigt. „Ein Mann mittendrin“, hieß es aus dem Innenministerium.

Ohne die vielen Unterstützer wäre es nicht gegangen. Michael Schwall, Krisenhelfer aus Sulzbach

Damit habe er „überhaupt nicht gerechnet“, so Michael Schwall nach der Ehrung. „Organisieren liegt mir im Blut“, erklärte er im BNN-Gespräch. Es sei eine Auszeichnung auch für die vielen, vielen Unterstützer. „Ohne die wäre es nicht gegangen.“