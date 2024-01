Malscher Bürgermeister ruft zum Mitgestalten der Heimatgemeinde auf

Mit einem Handschlag und so mancher Umarmung haben Bürgermeister Markus Bechler (FW) und seine Ehefrau Helga am Freitagabend die zahlreichen Gäste des Malscher Neujahrsempfangs begrüßt.

Mit persönlichen Worten und dem Versprechen, sich mit ganzem Herzen und seiner ganzen Kraft für Malsch einzusetzen, beendete der Rathauschef seine Neujahrsansprache – die zweite in seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit.

Offen, ehrlich und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte Markus Bechler Malsch gestalten. Es mache ihm Spaß, zusammen mit allen die Gemeinde weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Er schlug eine Brücke zwischen den Generationen, erinnerte an die Inbetriebnahme des Waldkindergartens, an die Pflege der 27 Spielplätze und an das erfolgreiche Projekt „Seniorenfreundlicher Service“ des Seniorenrates gemeinsam mit der IG Malsch.

Am Herzen liege ihm die Sicherheit der Menschen in Malsch. Hierfür seien die Defibrillator-Standorte erhöht, der Rettungsdienst ProMedic angesiedelt und drei neue Feuerwehrfahrzeuge angeschafft worden. Mit Applaus wurde allen Ehrenamtlichen der Rettungsorganisationen gedankt.

Das Mühlrad im Malsch klappere wieder und erzeuge Strom, freute sich Markus Bechler. Fortschritte gebe es bei der städtebaulichen Studie, die ihren ersten Rahmenplan für Völkersbach an den Start schickt. Bechler erinnerte an die Finalisierung von Bebauungsplänen und die Fortschritte in der Infrastruktur.

Freies WLAN in der Waldenfelshalle in Waldprechtsweier

Ein Happy End gibt es für die Wasserrinne am Waaghäusel. Wie Bechler mitteilte, liegen die Steinblöcke, die entlang der Rinne aufgestellt und auch als Bänke genutzt werden können, im Bauhof und sollen demnächst aufgestellt werden.

Freude auch in Waldprechtsweier, denn dort gibt es nun nach langem Warten freies WLAN in der Waldenfelshalle. Den Jahresrückblick gibt es wieder in gedruckter Form. Verteilt wird er von der Feuerwehr an alle Haushalte.

Verbesserung der Infrastruktur in Malsch

Die Verbesserung der Infrastruktur bleibt weiterhin Thema in Malsch. In diesem Jahr sollen der Binsenweg und die Friedrich-Ebert-Straße sowie die alte Gaggenauer Straße in Neumalsch in den Fokus rücken.

Das Wärmenetz mit der Planung von Solarflächen auf kommunalen Gebäuden steht auf der Agenda, ebenso wie der Schutz der Bevölkerung im Notfall und der Schutz vor Cyberkriminalität.

Der Neujahrsempfang 2024, den der in Malsch ansässige deutsch-italienische Sänger und Liedermacher Marco Augusto gesanglich umrahmte, ließ Platz für Geselligkeit, Neujahrswünsche und Dank an alle, die sich für Malsch und ihre Menschen engagieren.

Bitte gestalten Sie mit. Malsch ist es wert. Markus Bechler

Bürgermeister in Malsch

Den diesjährigen Ehrenpreis der Gemeinde in Form einer von Künstler Walter Grimm gestalteten Edelstahlkugel auf Syenit-Steinsockel überreichte Markus Bechler an das 37-köpfige Bücherflohmark-Team. Seit 2005 organisiert das Team regelmäßig zu den Jahrmärkten einen Bücherflohmarkt.

Stellvertretend für alle nahm Koordinatorin Hildegard Jung den Preis in Empfang. Ebenfalls gewürdigt mit dem Ehrenpreis der Gemeinde Malsch wurde das Partnerschaftskomitee Malsch-Syców, dessen Vorsitzender Wolf-Rüdiger Zimmermann den Preis in Empfang nahm.

„Bitte gestalten Sie mit. Malsch ist es wert“, so die Schlussworte von Markus Bechler, verbunden mit dem Appell, sich an den kommenden Wahlen zu beteiligen und sich weiterhin mit Respekt zu begegnen.