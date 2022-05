Hubschraubereinsatz

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz in Malsch schwer

Einen 35-Jähriger ist in Malsch am Donnerstag mit seinem Motorrad beim Abbiegen in den Grünstreifen gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.