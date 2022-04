Theateraufführungen ab Ende Mai

Wird der „Rimmi“ zum Event-Standort? Bürger sehen Pläne für Malscher Ausflugslokal kritisch

Ein Streichelzoo, eine Theaterbühne, in fernerer Zukunft vielleicht einmal Hütten zum Übernachten in der Natur: Kammertheater-Chef Bernd Gnann hat große Pläne für den Rimmelsbacher Hof in Malsch. Nicht bei allen lösen sie Begeisterung aus.