Marxzeller Bürgermeisterin Sabrina Eisele zeichnet Ehrenamtliche aus

Der Einladung zum Frühlingsempfang in die Burbacher Windeckhalle waren zahlreiche Marxzeller Bürgerinnen und Bürger gefolgt. Zudem begrüßte Bürgermeisterin Sabrina Eisele (CDU) die Bürgermeisterkollegen Björn Kornmüller aus Karlsbad (FDP) und Christian Stalf aus Waldbronn (CDU), sowie den Europaabgeordneten Nicolas Zippelius.

„Wenngleich wir hier in Marxzell in schöner Umgebung in Frieden leben können, so sind die Auswirkungen des Weltgeschehens auch in unserem Alltag zu spüren“, so Eisele. Der zunehmende Wandel der Lebens- und Arbeitswelt müsse bewältigt werden. „Dies gilt auch für die kommunale Ebene“, so die Bürgermeisterin.

Marxzells Bürgermeisterin nennt Sparkurs unumgänglich

Die Herausforderungen durch Vorgaben der übergeordneten Politik bringe Gemeinden und Städte an die Leistungsgrenze. „Oft passt die Lebenswirklichkeit in den Kommunen nicht mehr zu dem Anspruch, der auf uns übertragen wird.“ Aufgabe der Kommune sei es, aus den Rahmenbedingungen und den meist knappen Ressourcen das bestmögliche zu machen.

„Glücklicherweise ist das in Marxzell bislang ganz gut gelungen, in diesem Jahr kann ich einen positiven Ertrag in unserem Ergebnishaushalt verkünden“, so die Bürgermeisterin. Zu schaffen sei dies durch vorausschauendes und wirtschaftliches Handeln und Ausgabendisziplin von Gemeinderat und Verwaltung.

Zwei geplante Neubaugebiete in Marxzell ad acta gelegt

Der Sparkurs sei unabdingbar als Grundstein zur Umsetzung der geplanten Zukunftsprojekte wie dem Kindergartenneubau in Burbach, dem Erweiterungsbau der Schule und des Kindergartens in Pfaffenrot. Bei beiden Vorhaben sei man im Bebauungsplanverfahren, übergangsweise würden im Gymnastiksaal in Burbach zwei Krippengruppen eingerichtet. Zudem gibt es ab dem Spätsommer das neue Angebot eines Naturkindergartens.

Von den geplanten Neubaugebieten habe man zwei ad acta legen müssen, das Areal „Ammenäcker“ in Schielberg werde man mit den erforderlichen Gutachten weiter verfolgen. Ausbau des schnellen Internets und Nahwärmenetz in Burbach nannte sie in ihrem Streifzug durch das kommunale Geschehen als weitere Themen.

Beim Frühlingsempfang feiern wir das lebendige Herz unserer Gemeinde. Sabrina Eisele

Bürgermeisterin

„Beim Frühlingsempfang feiern wir das lebendige Herz unserer Gemeinde, dies sind engagierte Menschen, die sich einsetzen oder durch besondere Leistungen den Namen unserer Gemeinde positiv beleuchten“, so Eisele. Für seinen unermüdlichen Einsatz für den SC Schielberg zeichnete sie Kurt Kopietz aus, der sowohl im sportlichen Bereich als Trainer im Jugend- und Seniorensektor, Initiator der Boulegruppe und des Jedermannsport als auch im organisatorischen Bereich eine tragende Säule des Vereins ist.

Sportlich erfolgreich waren die beiden jungen Judokas, Benno Maucher und Finn Weber, die sich bei verschiedenen hochklassigen regionalen und überregionalen Turnieren erste und zweite Plätze erkämpft haben. „Judo ist mehr als Sport, es lehrt auch Disziplin und Respekt“, so Eisele.

Lucas Kunz als Klima-Held geehrt

Mit besonderen Leistungen konnten Marvin und Lucas Kunz punkten. Marvin absolvierte die Ausbildung zum Maler- und Lackierer, wurde im letzten Jahr Kammersieger und belegte den zweiten Platz beim Landeswettbewerb Baden-Württemberg. Lucas absolvierte die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und schloss die Gesellenprüfung als Zweitbester seines Jahrgangs ab. Zudem erhielt er die Belobigung für herausragende Leistungen in der Ausbildungszeit und vorbildliches soziales Engagement und wurde dafür als Klima-Held geehrt.

Das Prädikat „Ausgezeichnet“ erspielte sich das Jugendorchester des Musikvereins Edelweiß Pfaffenrot im Mai 2023 beim Jugendkapellentreffen in Ettlingen im Wertungsspiel.

Margarete Ochs, die sich Jahrzehnten ehrenamtlich in der katholischen Kirche in Burbach im Pfarrgemeinderat, im Altenwerk, Besuchsdienst, bei Gottesdiensten und beim jährlichen Auf- und Abbau der großen Krippe einbringt, erhielt ebenfalls Urkunde und Präsent der Gemeinde.

Dienst am Menschen in allen Lebenssituationen leistet seit mehr als einem Vierteljahrhundert Diakon Peter Stengel auch jetzt noch im Ruhestand. Heinz Weinmann wurde für sein jahrelanges Wirken für den VdK-Ortsverband ausgezeichnet. „Sie leiteten den Verein lange Jahre und waren ein verlässlicher Ansprechpartner für Menschen, die Unterstützung durch den VdK brauchten“, lobte Eisele.

Christel Prahm wurde ausgezeichnet für ihren Einsatz als Vorsitzende der Pfaffenroter Landfrauen, deren Geschicke sie über viele Jahre lenkte und prägte. Dem Naturerlebnis Wandern verschrieben haben sich Robin Höschele und Gebhard Mohr. Beide sind seit Jahrzehnten im Schwarzwaldverein, organisieren Touren, pflegen Wege und sind in der Verwaltung aktiv.

„Ich hoffe sehr, dass der Verein durch die Fusion mit Ettlingen weiter bestehen kann“, sagte Eisele. „Blutspender leisten einen großen Dienst am Menschen, sie wirken aber im Stillen“, leitet Eisele die Ehrung von sieben Blutspendern und Blutspenderinnen ein, die zehn Mal gespendet haben. Zudem zeichnete sie Jürgen Mäurer und Jürgen Rubel für 75-maliges Spenden aus.

Für den guten Ton sorgte beim Empfang der Gesangverein „Eintracht“ Burbach unter der Leitung von Daniela Brem mit flotten Melodien