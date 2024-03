Zwei offenbar unbeleuchtete Hubschrauber haben Anwohner am Donnerstagabend am Himmel über Marxzell entdeckt. Was steckt dahinter?

Ein Hubschrauber am Himmel ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Der Rettungsdienst setzt Helikopter etwa bei schweren Unfällen ein, die Polizei sucht damit unter anderem nach Vermissten oder Verdächtigen.

Aber gleich zwei Hubschrauber in der Luft sind dann doch eher selten. In Marxzell wollen Anwohner aber nun genau jene beobachtet haben. Wie es in der Gemeinde heißt, sollen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr zwei Helikopter unter anderem über dem Ortsteil Burbach geflogen sein.

Unbeleuchtet seien die Flugobjekte gewesen, zudem sollen diese auch gelandet sein, auf oder beim Windeck-Areal des SV Burbach.

Eigentlich, mutmaßen die Anwohner, kann es sich nur um Hubschrauber der Bundeswehr gehandelt haben. Aber was haben die über der 5.000-Einwohner-Gemeinde zu suchen?

Bundeswehr bestätigt stattfindende Übungen – auch in Marxzell?

Nachgefragt bei der Bundeswehr. Dort will man sich zum Fall in Marxzell zwar nicht konkret äußern, bestätigt aber, dass derzeit Übungen stattfinden.

„Truppenteile der Bundeswehr mit rund 100 Soldatinnen und Soldaten üben im Zeitraum vom 18.03. bis 22.03.2024 allgemeine Einsatztaktiken“, teilt das Landeskommando Baden-Württemberg in Stuttgart mit.

Dazu würden auch Luftfahrzeuge eingesetzt, „die entsprechend den taktischen Erfordernissen fliegen werden“. Wo genau, wird nicht ausgeführt.

Dass die Hubschrauber über Marxzell Teil eben jener Übung waren, scheint aber wahrscheinlich – zumal Polizeisprecher Florentin Ochner auf Nachfrage bestätigt, dass die Bundeswehr Übungen für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe angemeldet hat. Dazu zählt der Landkreis Karlsruhe und somit auch das Albtal mit der Gemeinde Marzxell.

Ähnliches lässt sich auch aus einem Telefonat mit dem Landratsamt schließen. Dort heißt es, man werde in der Regel nur grob über Termine und Orte für Bundeswehrübungen informiert.

Vermutlich wolle sich die Bundeswehr zum Ablauf ihrer Übungen nicht zu sehr in die Karten schauen lassen – insbesondere in der mit dem Ukraine-Krieg angespannten militärischen Lage in Europa.

Etwas mehr zum Hintergrund der Übungen – und damit wohl auch zu den beiden Hubschraubern über Marxzell – ist dann aber doch noch von der Bundeswehr zu erfahren. Demnach handele es sich um routinemäßigen Tests.

Einsatzbereite Streitkräfte sind die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung. Stephan Voges

Pressesprecher der Bundeswehr in Baden-Württemberg

„Militärische Übungen sind notwendig und dienen der Truppe zur Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten“, sagt Stephan Voges, Pressesprecher der Bundeswehr in Baden-Württemberg.

Und einsatzbereite Streitkräfte seien eben „die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung“.