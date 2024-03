Denk mal zurück

Unzucht im Kloster Frauenalb: Warum ein Markgraf mit den Nonnen hart ins Gericht ging

Wer mit wem, wo und wie oft? Tagelang wird die Äbtissin von Kloster Frauenalb in der Durlacher Karlsburg verhört. Am Ende sperrt man sie in Pforzheim ein.