Rettungshubschrauber Christoph 43 musste am Dienstagabend in Marxzell landen. Eine Notsituation lag jedoch nicht vor.

Der Rettungshubschrauber Christoph 43 der DRF Luftrettung ist am Dienstagabend auf einer Wiese im Marxzeller Ortsteil Burbach gelandet. Gegen 20.30 Uhr ereignete sich der Vorfall. Das bestätigte die DRF Luftrettung auf Nachfrage dieser Redaktion.

Grund für den Vorfall war die Gewitterfront, die am Dienstagabend über Teile Baden-Württembergs zog. Bei der Landung habe es sich nicht um eine Not-, sondern eine sogenannte Sicherheitslandung gehandelt, wie Maren Wittmann, eine Sprecherin der DRF Luftrettung, mitteilte. „Christoph 43 war auf dem Rückflug nach einem Einsatz in Tübingen“, so Wittmann.

Sicherheit geht einfach vor. Maren Wittmann

Sprecherin DRF Luftrettung

Aufgrund der Wettersituation entschloss sich der Pilot, auf der Wiese nahe dem Burbacher Wiesenhof zu landen. „Sicherheit geht einfach vor“, so Wittmann weiter. Nach rund 15 Minuten am Boden konnte Christoph 43 wieder abheben und den Weg Richtung DRF-Station Karlsruhe fliegen. Die Besatzung des Fliegers ist wohlauf, auch der Rettungshubschrauber ist durch das Gewitter nicht beschädigt, so Wittmann.

Christoph 43 in Rheinmünster stationiert

Im Unterschied zu einer Notlandung spricht man von einer Sicherheitslandung, wenn sich der Pilot zu einer Landung entscheidet, um eine Notlage zu vermeiden. Eine Notlandung liegt nur dann vor, wenn die Landung durch beispielsweise technische Probleme erzwungen wird.

Christoph 43 ist in der DRF-Station Karlsruhe beheimatet. Diese befindet sich aktuell interimsweise am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Eigentlicher Standort ist die St.-Vincentius-Klinik in Karlsruhe.

Aufgrund des dortigen Umbaus wird der Hubschrauber vom Typ EC 135 jedoch vorerst in Rheinmünster stationiert. Im vergangenen Jahr 2022 verzeichnete die DRF-Station Karlsruhe nach eigenen Angaben 1.087 Einsätze.