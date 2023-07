Sänger aus Waldbronn

Und plötzlich singt Max Giesinger: Ettlinger Sommerlounge startet mit Überraschungsgast

Nach dem spontanen Auftritt beim „Fest“ in Karlsruhe legte Max Giesinger noch einmal einen Überraschungsauftritt hin: Am Donnerstagabend griff er bei der Sommerlounge in der Ettlinger Innenstadt zum Mikrofon.