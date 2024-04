Maximilian Lauinger will für den FV Ettlingenweier II zweistellig treffen

Maximilian Lauinger vom FV Ettlingenweier II steht bei neun Saisontoren in der Fußball-Kreisklasse A. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Anfang April noch, nach dem 2:5 verlorenen Nachholspiel gegen den Lokalrivalen SSV Ettlingen, sah es ziemlich eng aus für die zweite Mannschaft des FV Ettlingenweier und ihr Saisonziel Klassenverbleib. Die Schützlinge von Trainer Sven Bohnenberger waren in der Staffel 2 der Kreisklasse A zwar mit einem 2:1-Sieg gegen den FC Jöhlingen aus der Winterpause gekommen, stürzten dann jedoch, nach einem Unentschieden (1:1 in Busenbach) und vier Niederlagen (bei 2:15 Toren) hintereinander, von Tabellenplatz neun in mehr oder weniger große Abstiegsgefahr.

Lauinger wurde auch schon als Innenverteidiger eingesetzt

Im Kellerduell bei den punktgleichen (beide 17) Freien Turnern in Forchheim (14. gegen 13.), konnten die Gäste anschließend jedoch einen – zumindest vorübergehend – Befreiungsschlag landen. Mann des Tages bei der 1:0 gewonnen Auseinandersetzung in Rheinstetten war Torschütze Maximilian Lauinger in der 54. Minute. Der mit neun Treffern aktuell erfolgreichste Stürmer des FVE II war eine Woche später dann mit einem Dreierpack auch maßgeblich am 5:2-Sieg gegen den SC Neuburgweier beteiligt.

Lauinger (31) spielte seit seiner Jugend beim TSV Schöllbronn („Der TSV hat sich dann aber immer mehr verstärkt – das Mannschaftsgefüge hat nicht mehr gepasst“), ehe er nach nur einer Saison (2022/23) beim TSV Spessart (B3) zu Beginn dieser Runde nach Ettlingenweier wechselte.

Vielleicht, weil er mit seinen 1,85 Meter Körpergröße auch schon oft als Innenverteidiger eingesetzt wurde, fiel der Softwareingenieur im bisherigen Verlauf seiner fußballerischen Karriere gar nicht so sehr als „Goalgetter“ auf. Klar, 2016/17 stehen in der Kreisklasse B 18 Treffer zu Buche und ein Jahr später noch 14. 2020 aber wurde er durch einen Kreuzbandriss ausgebremst. Und drei Tore in einem Spiel? „In der Kreisklasse B habe ich sogar mal fünf gemacht. Aber das ist mindestens zehn Jahre her.“

Beim FVE II, eine Klasse höher und als Neuling in der Mannschaft, hat er sich persönlich zum Ziel gesetzt, „zweistellig“ zu treffen. Das sollte in noch sieben Spielen und verletzungsfrei leicht erreichbar sein. Denn „Maximilian ist unheimlich ehrgeizig“, sagt sein Trainer, der ihn auch schon aus gemeinsamen Schöllbronner Zeiten kennt. Lauinger sei „Gold wert“ für den FVE II, sagt Bohnenberger. „Er ist beidfüßig, durchaus kopfballstark und sehr lauffreudig. Und in der Defensive leistet er viel Arbeit, die andere Jungs eher scheuen.“