Ein aufstrebender Koch aus dem Dörfchen Ettlingen-Schluttenbach macht von sich reden: Niclas Nussbaumer (27) legt eine Bilderbuchkarriere in der Sternegastronomie hin. Jetzt hat er als Küchenchef des Boutique Hotels Mühle am Schluchsee.

Kochen ist seine große Leidenschaft, und mit seinen 27 Jahren zählt er zu den Nachwuchshoffnungen der deutschen Sternelandschaft. Niclas Nussbaumer ist im Ettlinger Höhenort Schluttenbach groß geworden und hatte schon in seiner Kindheit den Wunsch, Koch zu werden.

Mit 14 Jahren absolvierte er ein erstes Praktikum im Ettlinger Erbprinz, wo er sich dann von 2010 bis 2013 zum Koch ausbilden ließ. Nach Beendigung der Ausbildung wollte sich der junge Koch weiterentwickeln und neue Erfahrungen sammeln.

Dabei landete Nussbaumer in einigen der besten Küchen des Landes. Stationen waren unter anderem das Restaurant Le Noir in Saarbrücken und das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen nahe Heilbronn (jeweils zwei Michelin-Sterne).