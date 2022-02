Idee von Unternehmern aus Ettlingen und Karlsbad

Der Automat, der niemals ruht: Im Ettlinger Gewerbegebiet gibt es Pizza rund um die Uhr

Kaffee-Automaten oder Snack-Maschinen am Bahnhof kennt jeder, aber ein Pizza-Automat? In Deutschland sind solche Maschinen noch rar – in Ettlingen und Karlsbad gibt es sie seit wenigen Monaten.