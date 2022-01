Nach Werkschließungs-Plänen von Dr. Oetker

Pizza, Essig, Nudeln, Babykost und mehr: Das sind die Nahrungsmittelhersteller in der Region

Süßigkeiten gehen prima in Krisenzeiten, Kantinen-Kost bei all den Homeoffice-Arbeiten ziemlich schlecht. Die Nahrungsmittelhersteller in der Region sind entsprechend unterschiedlich herausgefordert.