Unerlaubtes Trainieren

Polizei löst Fußballtraining mit zwölf Kindern in Ettlingen auf

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag ein Fußballtraining für Kinder in einer Lagerhalle im Ettlinger Industriegebiet aufgelöst. Die zwölf Kinder spielten Fußball, während die Eltern am Rand zuschauten.