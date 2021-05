Das war echt schwierig und für die Angestellten mitunter sehr unangenehm. Denn es gab Kunden, nicht nur bei uns, die wollten nicht verstehen, dass nicht wir Händler die Vorschriften erlassen haben, sondern, dass das Vorgaben der Politik waren.

Also mussten auch unangenehme Gespräche geführt werden. Es sind in der Zeit, als zu Click&Meet auch noch Impfpass oder Corona-Testergebnis vorgelegt werden mussten, sehr wenige Menschen in die Geschäfte gekommen. Das haben wir alle gespürt.