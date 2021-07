Intendatin der Ettlinger Schlossfestspiele: „Die Stimmung könnte kaum besser sein“

Es gelten natürlich Hygiene- und Abstandsregeln. Wir haben drei statt nur zwei Zugänge in den Schlosshof. Wenn wir nur 300 Menschen pro Vorstellung zulassen, dann braucht man seine Maske nur bis man am Platz sitzt und kann sie dann für die Vorstellung ablegen. Wir hoffen auf weitere Lockerungen in der für die nächsten Tage angekündigten neuen Corona-Verordnung. Dieses Jahr spielen wir ohne Pause, um Menschenansammlungen und unnötige Laufwege zu vermeiden. Mit dem Musical fangen wir erst eine halbe Stunde später an als sonst, daher haben Festspielbesucher vor den Aufführungen genügend Zeit, irgendwo in Ettlingen essen zu gehen. Unser Hygienekonzept wurde von den Behörden abgenommen, ich glaube, unsere Zuschauer können sich bei unseren Freiluftproduktionen wirklich sicher fühlen.