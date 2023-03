Die Polizei hat am Dienstag einen 17 und einen 19 Jahre alten Mann festgenommen. Die Polizei teilte mit, dass die beiden in Ettlingen mehrere Pkw aufgebrochen und ausgeraubt hatten. Zudem steht einer der Männer im Verdacht, am Montag eine Körperverletzung in der Karlsruher Innenstadt begangen zu haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei brachen die jungen Männer am Dienstagmorgen zunächst ein Auto an der Kreuzung Sybillastraße / Türkenlouisstraße auf und entwendeten einige Gegenstände daraus. Beim Aufbruch eines zweiten Fahrzeugs in der Beethovenstraße beobachtete eine aufmerksame Zeugin das Duo und verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Polizeistreifen nahmen die beiden Männer daraufhin vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen und der näheren Umgebung fanden die Polizeibeamten Aufbruchswerkzeug sowie persönliche Gegenstände aus weiteren aufgebrochenen Pkw.

Im Zuge der beim Haus des Jugendrechts geführten Ermittlungen erhärtete sich außerdem der Tatverdacht gegen den 17-Jährigen, am Montagabend eine Körperverletzung in der Kaiserstraße verübt zu haben. Der Tatverdächtige hatte einen 19-Jährigen vor der Kleinen Kirche zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert und diesen anschließend mit einem metallenen Gegenstand auf den Kopf geschlagen, nachdem dieser die Herausgabe verweigert hatte. Anschließend waren der Täter und sein Begleiter ohne Beute geflüchtet.