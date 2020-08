Schul-Expertin im Landratsamt Karlsruhe: „Das Konzept AVdual hat sich bewährt”

Ab kommendem Schuljahr 2020/2021 gibt es im Landkreis Karlsruhe insgesamt 15 AVdual-Klassen an den Standorten Bertha-von-Suttner-Schule und Albert-Einstein-Schule in Ettlingen, Berufliche Schulen Bretten sowie Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal. Die zugehörigen AVdual-Begleiter werden vom Landratsamt Karlsruhe finanziert. Für die insgesamt 6,5 AVdual-Begleiter-Stellen fallen Kosten in Höhe von 518.000 Euro pro Schuljahr an. Vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau erhalten wir hiervon 195.000 Euro an Fördermitteln. Dem Landkreis verbleibt somit ein Eigenanteil von 323.000 Euro.