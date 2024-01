In jedem Monat des Jahres hat der Schwarzwaldverein Ettlingen Veranstaltungen geplant. Touren führen etwa in die Ortenau, nach Heidelberg und ins Elsass.

Ob im Winter, Frühjahr, Sommer oder Herbst: Der Schwarzwaldverein Ettlingen hält für seine Mitglieder und Gäste 2024 mehr als 30 Veranstaltungen bereit. Das Jahresprogramm liegt nun in der Tourist-Information aus.

Los geht’s am 11. Januar (Donnerstag) mit einer Winterwanderung von Schluttenbach über die Hütte Malschauen nach Sulzbach und am Hurstsee vorbei zum Ziel in der Gaststätte „Zur Linde“ auf dem Gelände des TSV Oberweier.

Schwarzwaldverein Ettlingen: Ausstellung im Gasometer und Fasching

Im Februar sind gleich vier Veranstaltungen geboten: Am 8. Februar wandert der Verein über den Graf-Rhena-Weg nach Neurod, um in der Kochmühle Fasching zu feiern, am 13. Februar besucht er einen Faschingsumzug, am 22. Februar bietet er einen Stadtrundgang in Durlach und schließlich am 29. Februar einen Ausflug ins Gasometer nach Pforzheim, wo die Pergamon-Ausstellung gezeigt wird.

Ein Highlight im Frühjahr dürfte eine Gemeinschaftswanderung mit der befreundeten Schwarzwaldverein-Ortsgruppe aus Loßburg am 17. März sein. Am ersten Samstag im April geht es dann zu einer Rundwanderung in Sasbachwalden entlang der Gaishöll-Wasserfälle und am 28. April dann weiter in den Norden, zur Wanderung von Heidelberg in seine östlichen Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach.

Zum Deutschen Weintor und ins Staatstheater

Im Wonnemonat Mai werden Wanderungen zum Deutschen Weintor in Schweigen (5. Mai), zum Durlacher Turmberg (14. Mai) und zum Mummelsee (23. Mai) angeboten. Im Juni erkundet der Schwarzwaldverein unter anderem die Felsengärten und die Enzschleife bei Vaihingen (20. Juni) und unternimmt einen Ausflug ins Badische Staatstheater Karlsruhe, wo die Oper „Tosca“ gezeigt wird (30. Juni).

Der Sommer wird erlebnisreich mit einer Wanderung über den Gutacher Tälersteig (6. Juli), einer Familientour in Waldbronn (3. August) und einer Erkundung des Nußbacher Ge(h)nuss-Wegles in der Ortenau (18. August).

Im September bietet der Schwarzwaldverein unter anderem Wanderungen rund um den Schluchsee (14. September) und ins Tal der Lehmänner in Dobel (26. September) an, der Oktober soll laut Pressemitteilung eine Überraschung sein.

Vor der Jahresabschlussfeier am 7. Dezember unternimmt der Verein noch Ausflüge ins Casino Baden-Baden (7. November) und nach Straßburg (14. November). Am 13. Dezember besuchen die Mitglieder zusammen einen Weihnachtsmarkt.