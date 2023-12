Den Anfang machten 1149 die Zisterzienser, die aus dem nahen Elsass an die Alb wanderten, mit einem Kloster. Und es sollte nicht lange dauern, bis sich in der Nähe jenes Klosters Handwerker und Bauern ansiedelten, die vom Wasser der Täler und der Fruchtbarkeit der Höhenrücken angezogen wurden.

Es entstand die Stadt, die heute viele für ihre Wellnessangebote, den weitläufigen Kurpark und die idyllische Lage inmitten des Nordschwarzwaldes kennen. 875 Jahre wird Bad Herrenalb 2024 alt – und das will die Stadt gebührend feiern.

Am Freitag hat Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU) das Jubiläumsprogramm vorgestellt. „Mit ganzjährigen Aktivitäten und Festen zum Stadtjubiläum möchten wir alle Facetten des modernen Bad Herrenalbs zeigen, ohne den Blick auf das reiche, historische Erbe zu vergessen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Sommernachtstheater zeigt „Frau Holle“ und „Das Leben ist ein Fest“

Als einen der Höhepunkte in diesem ganzjährigen Programm zählt die Verwaltung das zum 850. Stadtgeburtstag ins Leben gerufene Sommernachtstheater auf, das 2024 nicht nur im Sommer in der Kurstadt zu Gast ist, sondern auch im Februar. Vom 24. bis zum 26. Februar wird im Kurhaus das Wintermärchen „Frau Holle“ gespielt und am 21., 22. 27. und 28. Juni die Komödie „Das Leben ist ein Fest“.

Vom 15. bis zum 17. März sowie am 25. Juli wird es bunt in der Kurstadt, wenn der Athena Verein das Internationale Tanz- und Singfestival präsentiert.

Der Verein unterstützt nach eigenen Angaben die Erforschung und Verbreitung von traditionellen Kreistänzen der Frauen, etwa aus Griechenland, dem Balkan und dem Nahen Osten. Vorträge und Konzerte zählen zu seinen Aktivitäten genauso wie die Archivierung vorhandenen Materials für kommende Generationen und die Herausgabe von CDs.

Messe für Outdoor- und Wanderfans

Ein Highlight für Naturliebhaber dürfte das Wanderopening am 4. Mai sein, an dem auch zum zweiten Mal die Bad Herrenalber Outdoor-Messe stattfindet.

Bei der Premiere vergangenes Jahr präsentierten mehr als zehn Vereine sowie Touristiker aus den umliegenden Kommunen dort ihre Angebote. Darunter der Schwarzwaldverein mit Wanderrouten und Touren und die Althofdrachen mit einem Drachenflug-Simulator.

Am 16. Juni ist der „Tag der Vereine“, die an diesem Tag nicht nur sich und ihre Aktivitäten vorstellen, sondern auch mit einem familienfreundlichen Bühnenprogramm und Mitmachaktionen ihre Gäste unterhalten werden.

Zum großen „Sommerfest im Freibad“ laden die Stadtwerke Bad Herrenalb und die Interessengemeinschaft (IG) Freibad am 20. Juli ein.

Märkte und Klosterfest dürfen als Publikumsmagneten nicht fehlen

Die traditionellen Feste und Märkte finden im Jubiläumsjahr natürlich auch statt. Der Naturparkmarkt mit typischen Schwarzwaldprodukten – sowohl kulinarischer als auch handwerklicher Art – öffnet am 30. Juni seine Pforten.

Am 3. und 4. August lockt das Klosterfest die Gäste an die Alb und der Herbstmarkt am 29. September. Der Adventsmarkt im Klosterviertel findet 2024 an den Wochenenden 7. und 8. sowie 14. und 15. Dezember statt.