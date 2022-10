Sparkasse in Ettlingen lädt zum Bezug des Neubaus zum Tag der offenen Tür ein

Die Sparkassengebäude in der Ettlinger Altstadt steht nach umfangreichem Umbau und Sanierung vor der Neueröffnung. Auch ein großer Tag der offenen Tür ist geplant.

Endspurt. Die Filialdirektion der Sparkasse Karlsruhe in der Ettlinger Altstadt steht vor der Eröffnung am 31. Oktober. Bereits ab Mittwoch, 26. Oktober, werden die Automaten im SB-Bereich nutzbar sein, teilt die Sparkasse mit.

Im Gemeinderat wurden weitere Termine für den Monat November genannt. Die Mitarbeiter der Stadt Ettlingen werden jedoch nicht mehr in diesem Jahr den Umzug angehen, erklärte Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler).

So soll es am 18. November einen Festakt für geladene Gäste geben. Am Samstag, 26. November, würden dann alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür informiert und unterhalten. Neben der Besichtigung der neuen Räume werde es Angebote für Groß und Klein geben.

Sparkasse feiert – die Stadtinfo zieht erst später ein

„Wir gehen nicht davon aus, dass wir den Umzug von Kämmerei und Revision dieses Jahr schaffen“, sagte OB Arnold vor dem Gemeinderat mit Blick auf Innenausbau und Möblierung. Auch sei der Umzug der Verwaltung aus den Räumen am Kirchenplatz und dann über den Marktplatz ins Sparkassengebäude während der Zeit des Sternlesmarktes ab dem 24. November schwierig. Die historischen Häuser will die Stadtbau GmbH nach dem Umzug sanieren, 13 Wohnungen sollen entstehen.

Der Einzug der bisher im Schloss ansässigen Stadtinformation und von Albtal plus ins Sparkassenhaus werde noch etwas später im kommenden Jahr stattfinden. Die Übergabe der Räume an die Stadt sei erst am 15. Januar geplant. Es folgen danach dann erst Abnahmen und Innenausbau. Frühestens im März sei damit zu rechnen, es könne aber auch April oder Mai werden.