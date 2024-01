Nach einer etwas längeren Pause gibt es in Ettlingen wieder die Wahl „Sportler des Jahres“ beziehungsweise respektive zur Mannschaft des Jahres. Ausschlaggebend ist hierbei das Sportjahr 2023. Zur Wahl stehen drei Einzelsportler und drei Mannschaften.

Von diesem Samstag an bis nächsten Mittwoch (23.59 Uhr) können Fans, Freunde, Begleiter oder Sympathisanten des Ettlinger Sport darüber abstimmen. Die Sieger werden bei der Sportlerehrung der Stadt Ettlingen am kommenden Freitag, 26. Januar, bekannt gegeben.

Wie bisher auch handelt es sich um eine Aktion des Kultur- und Sportamtes, begleitet von den BNN Ettlingen. Im Vorfeld wurden die Vereine angeschrieben, die Wahlvorschläge einreichen konnten. In die engere Auswahl haben es nachfolgende Sportler und Mannschaften geschafft.

Diese drei Einzelsportler und Einzelsportlerinnen stehen zur Wahl

Elisa Nguyen - Tischtennis:

Die 14-jährige Sportlerin gilt als Ausnahmetalent. Sie startet im Jugendbereich für den TTV Grün-Weiß Ettlingen. Nicht nur, dass sie sich 2023 – „für mich ein sehr gutes Jahr“ – gleich drei Baden-Württembergische Meistertitel erspielte (U 15 im Einzel, Doppel und Mixed), obendrein gewann sie das Bundesranglistenturnier U 15.

Damit qualifizierte sich Elisa, deren Eltern aus Vietnam stammen, für das Bundesranglistenturnier TOP 24, das vom 10. bis zum 11. Februar der TTV Ettlingen, in der Albgauhalle ausrichtet. Fünfmal die Woche trainiert die Schülerin. „Mein Vater hat mich zu dem Sport gebracht. Da war ich etwa sechs Jahre.“ Langfristig strebt Elisa ein großes Ziel an: die Teilnahme an Olympischen Spielen.

Nils Kruse - Zehnkampf:

Bei der Wahl zum Sportler des Jahres ist Nils Kruse von der SSV Ettlingen kein Unbekannter. 2017 gewann er bereits den Titel. Seinen größten nationalen Erfolg konnte der 28-Jährige bei den Deutschen Zehnkampfmeisterschaften 2023 verbuchen. Nils kam als Dritter – bei einer starken Konkurrenz – aufs Treppchen. Und das auf den sprichwörtlichen letzten Metern beim abschließenden 1.500-Meter-Lauf.

„Für mich ein toller Erfolg, zumal mich zuvor wochenlang eine Verletzung ausbremste.“ Zudem belegte Nils bei den Deutschen Hallenmeisterschaften einen guten 6. Platz. Seinen ersten Zehnkampf bestritt er 2011. Nun ist für ihn Schluss mit dem Wettkampfsport. Seinem Sport will er als Trainer treu bleiben.

Mareike Rennebaum - Rollkunstlauf:

Eines lässt sich über die 23-jährige Läuferin des RSV Ettlingen sicherlich sagen: Ihr Sport ist für sie ein wichtiger Teil ihres Lebens. Das belegen nicht zuletzt auch ihre Erfolge 2023. Unter anderem verpasste sie ganz knapp als Vierte das Treppchen bei den Deutschen Meisterschaften in der höchsten Wertungsklasse, der Meisterklasse Kombi Pflicht und Kür.

Ganz oben auf dem Treppchen, und das gleich zweimal, stand sie als Baden-Württembergische Meisterin in der Pflicht und der Kombi aus Pflicht und Kür. „Die Landestitel waren für mich mein bisher größter Erfolg.“ Neben dem Rollkunstlauf gibt Mareike auch auf den Schlittschuhen eine äußerst gute Figur ab. Ihr Können und Wissen bringt sie als Trainerin beim RSV ein.

Diese drei Mannschaften stehen zur Wahl

SV Ettlingen - Bogenschützen:

Als treffsicher mit Pfeil und Bogen erwiesen sich Claudia Mußler, Holger Schroth und Johannes Schell vom Schützenverein Ettlingen. In der Wettkampfklasse Jagdbogen gewannen sie die Deutsche Meisterschaft in der Halle. Dabei setzten sie sich gegen die besten Jagdbogen-Teams in Deutschland durch.

Das Bemerkenswerte daran: „Zum ersten Mal starteten wir im Vorjahr in dieser Zusammensetzung.“ Am Ende addiert werden im Wettkampf die Einzelergebnisse. Jagdbogenschießen ist übrigens die ursprünglichste Form des Bogenschießens. Was allein zählt, sind der Bogen, die Ausdauer und vor allem die Konzentration der Schützen. Und ganz „nebenbei“ sicherte sich Claudia Mußler noch den Meistertitel bei den Damen Ü50.

Ettlinger Keglerverein - Seniorenteam:

Nicht nur von einem „Gut Holz“, sondern sicherlich von einem „Sehr Gut Holz“ kann die Seniorenmannschaft des Keglervereins 2023 künden. Bei den Deutschen Meisterschaften in ihrer Klasse gewannen sie die Bronze-Medaille. Gold erkegelten sich die gestandenen Kegler bei den Landesmeisterschaften.

Das mit den „Senioren“ ist im Kegelsport so eine Sache. „Schon ab 50 gilt man als Senior“, verrät Mannschaftskapitän Thomas Speck. Mit 57 Jahren ist er der „Benjamin“ der erfolgreichen Mannschaft und damit 20 Jahre jünger als der mit 77 Jahren „älteste Senior“, Ivan Lovakovic. Viel Erfahrung, und die ist im Kegelsport ein wichtiges Momentum, sowie ein bemerkenswerter Teamgeist zeichnen die Ettlinger Kegler aus.

HSG Ettlingen - Handball:

Geschafft! Den Handballern der HSG, die „Albtal Tigers“, gelang 2023 der lang ersehnte Aufstieg in die Badenliga, die fünfthöchste Liga im deutschlandweiten Handballsport. „Ein paar Anläufe waren da schon notwendig“, berichtet Mannschaftskapitän Philipp Karasinski.

Fast hätten es die Handballer 2016 geschafft. Aber ihnen wurde am grünen Tisch ein entscheidender Punkt aberkannt. Als „Trostpreis“ gewannen sie 2017 dann immerhin den Titel „Mannschaft des Jahres“. Vor einigen Jahren ging die HSG das Projekt Aufstieg an. „Und das hat nun geklappt. Wir hatten viele Rückkehrer aus anderen Ligen, die bei uns in der Jugend zusammengespielt haben“, so Philipp. In jedem Fall, und das zeigt der Erfolg, hat sich da ein tolles Team gefunden.

Sportler des Jahres in Ettlingen: Hier abstimmen

Die Wahl beginnt, wer ist Ihr Favorit? Hier können Sie abstimmen.