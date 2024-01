Diese Veranstaltungen werden 2024 in Ettlingen wichtig

Seit 50 Jahren existiert Ettlingen als die heute bekannte und vereinigte Stadt. Am 1. Oktober 1974 wurden Ettlingenweier, Bruchhausen, Oberweier sowie Schluttenbach und Schöllbronn nach Ettlingen eingemeindet. Bereits zwei Jahre zuvor war Spessart zur Stadt gekommen.

Grund zu feiern, findet das Rathaus. Für den 23. Juni ist daher ein großes Bürgerfest geplant. Doch das ist längst nicht die einzig große Veranstaltung im Kulturkalender der Großen Kreisstadt.

Unsere Redaktion hat sich mit dem Kulturamt zusammengesetzt und gibt einen Überblick über die wichtigsten städtischen Kulturveranstaltungen bis Ende August.

Sportlerehrung der Stadt Ettlingen am 26. Januar

Quasi schon direkt vor der Tür steht allerdings zunächst einmal eine sportlich-gesellschaftliche Veranstaltung. Nämlich die Sportlerehrung in der Stadthalle am 26. Januar.

Rosenmontag

Nicht viel später beginnt dann schon die Fastnachtssaison. Haupttag ist wie immer in Ettlingen der Rosenmontag, 12. Februar, mit dem Rosenmontagsumzug. Für exakt 14.11 Uhr ist der Start des Umzuges angesetzt.

Es werden dem städtischen Kulturamtsleiter Christoph Bader zufolge 70 Fußgruppen mit mehr als 2.000 Aktiven erwartet. Der Weg verläuft von der Schöllbronner Straße über die Friedrichstraße, südliche Pforzheimer Straße und östliche Schillerstraße bis zum Hugo-Rimmelspacher-Platz.

Für den Abend des Rosenmontags hat sich die Stadt etwas Neues ausgedacht: In der Schlossgartenhalle organisiert sie in Zusammenarbeit mit dem Team der Veranstaltungsreihe „Ettlingen by night“ eine „Afterparty“.

+12 +10

Weitere Fastnachtsveranstaltungen

Ansonsten stehen am 8. und 9. Februar, Schmutziger Donnerstag und Fastnachtsfreitag, noch einige Events an. Darunter eine neue Auflage von „Ettlingen by night“ mit der Band Xtreme als Hauptact in der Schlossgartenhalle am 8. Februar.

Einen Tag später gibt es, wie altbekannt, im Zweijahresrhythmus eine Neuauflage des Spessarter Narrendorfs. Am Samstag, 10. Februar, findet laut Bader der bei Familien beliebte Umzug in Schöllbronn statt.

Schlossfestspiele sind feste Größe

Im Ettlinger Kulturprogramm gibt es natürlich einige feste Größen, allen voran die Schlossfestspiele. Sie starten am 16. Juni mit der Premiere des Kinderstücks Aladin.

Gefolgt von der Premiere des Musicals Evita (20. Juni), der Wiederaufnahme der Rockshow Killerqueen (27. Juni), der Premiere des Schauspiels Sein oder nicht sein (11. Juli) sowie der Wiederaufnahme des Stücks Das Geheimnis der Irma Vep (26. Juli) und der Operngala A Night at the Opera (09. August). Den genauen Spielplan gibt es unter www.schlossfestspiele-ettlingen.de.

Akkordeon-Musik-Preis

Ein besonderes Highlight ist laut Kulturamtsleiter Bader auch das Finale des Akkordeon-Musik-Preises im Schloss vom 9. bis zum 12. Mai. Dabei handelt es sich um den Jugend-Wettbewerb des Deutschen Harmonika-Verbands, quasi die „Deutschen Meisterschaften“, so Bader.

Er ist ausgeschrieben für Instrumentalisten bis 27 Jahre mit erstem Wohnsitz in Deutschland. Die mit dem Wettbewerb verbundenen sogenannten Wertungsspiele der Musiker im Schloss sind frei zugänglich. Geplant sind samstags auch Auftritte auf dem Ettlinger Marktplatz.

19. Internationaler Klavierwettbewerb

Drittes großes musikalisches Highlight ist der Internationale Klavierwettbewerb, der Ettlingen seit jeher einiges Renommee einbringt. Schließlich spielten hier einst Klaviergrößen wie Lang Lang und Igor Levit in jungen Jahren vor.

Zwei Anekdoten dazu hat Bader auf Lager: Klaviersuperstar Lang Lang trat nie wieder bei einem anderen Musikwettbewerb als dem in Ettlingen auf, und Igor Levit, einer der besten deutschen Pianisten und in der klassischen Musik ebenfalls ein Star, wurde in Ettlingen „nur“ Zweiter. Der Wettbewerb findet vom 4. bis zum 11. August statt.

Watthalden Festival

Weiterhin zu erwähnen wäre die 30. Auflage des Watthalden Festivals am 16. Juni, bei dem es erstmals auch Programm am vorhergehenden Samstagabend geben soll. Am 16. Juni steht auch der Schlosserlebnistag an. Er mündet in die Premiere des Kinderstücks der Schlossfestspiele „Aladin“ um 17 Uhr.

Bürgerfest „50 Jahre Gesamtstadt Ettlingen“

Und dann ist da natürlich noch das schon erwähnte Bürgerfest zum Thema „50 Jahre Gesamtstadt Ettlingen“. Auftakt des Festtages soll ein ökumenischer Gottesdienst werden, danach „wird es auf drei Bühnen in der Ettlinger Altstadt Programm für alle Altersgruppen geben“, verspricht Bader.

Dabei sollen auch die Vereine mitwirken. „Wer mitmachen möchte, meldet sich beim Kultur- und Sportamt unter kultur@ettlingen.de“, erklärt Bader. Außerdem sei ein Tauziehwettbewerb als „spaßige Jedermann-Sportveranstaltung für Jung und Alt“ geplant.

Marktfest

Rund 40 Vereine und Gastronomen laden überdies vom 23. bis zum 25. August gemeinsam mit dem Kultur- und Sportamt in die historische Altstadt zum Marktfest ein. Auf den Bühnen und Plätzen sorgen Musikvereine und Bands für Unterhaltung, die Vereine bereiten zudem Teile des gastronomischen Angebots.

Außerdem verspricht Kulturamtschef Bader: „Wie immer bringen die Vertreter aus den Partnerstädten mit kulturellen und kulinarischen Angeboten europäisches Flair in die Stadt.“