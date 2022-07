Paukenschlag: Stadtbau-Chef übernimmt auch die Stadtwerke Ettlingen

Gerüchte wurden jetzt bestätigt: Steffen Neumeister, Chef der städtischen Tochter Stadtbau, soll auch Geschäftsführer der Stadtwerke GmbH werden.

Deren Geschäftsführer Jochen Fischer hört, wie berichtet, überraschend zum Jahresende auf. Nach BNN-Informationen soll es atmosphärische Spannungen mit Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) gegeben haben.

Vertrag für neuen Stadtwerke-Chef wird noch gefertigt

Nun rückt also der Stadtbau-Geschäftsführer in die Position und übernimmt bei der zweiten städtischen Tochter Stadtwerke GmbH. Wie Stadtwerke und Stadtbau gemeinsam mitteilten, sei der „ausgewogene Vorschlag zur Nachfolge“ zügig abgestimmt worden.

Neumeister soll direkt am 1. Januar 2023 übernehmen. „Die genaue Ausprägung des dazu entsprechenden Vertrages für ein langfristiges Engagement soll nun ausgearbeitet werden“, so Johannes Arnold und Bürgermeister Moritz Heidecker (parteilos) als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke beziehungsweise Stadtbau.

Verweis auf mögliche Synergien in Ettlingen

Weiterhin könnten so auch die in beiden Unternehmen anstehenden Herausforderungen durch die Energiemarktkrise und Gasmangellage „aus einer Hand und ohne Reibungsverluste durch den Führungswechsel bewältigt werden“.

Beide Stadtgesellschaften bleiben rechtlich selbstständig, erhalten aber eben einen gemeinsamen Geschäftsführer, der die strategische Geschäftsführung übernehme. Da beide Positionen aber keine „Teilzeitstellen“ seien, werde es Strukturveränderungen in den Gesellschaften geben.

Kurzfristig solle in beiden Unternehmen die unterstützende operative Führungsebene verbreitert werden. Bei der Stadtwerke GmbH werde der zunehmend bedeutsame Bereich „Erneuerbare Energien, Energiedienstleistungen und Vertrieb“ aufgewertet und um eine zusätzliche Führungskraft verstärkt.

Personell wird in Ettlingen umstrukturiert

Bei der Wohnbaugesellschaft Stadtbau werde man die Leitungsverantwortung ausweiten und die zweite operative Führungsebene verbreitern sowie eine zusätzliche Stelle in der Abwicklung von Bauprojekten schaffen.

„Dies ist mit den finanziellen Ressourcen beider Gesellschaften ohne großen Mehraufwand gegenüber der aktuellen Situation darstellbar“, heißt es weiter.

Die Entscheidung in beiden Aufsichtsgremien für die „Lösung Neumeister“ sei jeweils einstimmig ohne Enthaltungen gefallen. Die nun gefundene Lösung zeige „die Handlungsfähigkeit im Konzern Stadt in herausfordernden Zeiten“. Durch die zu erwartenden Synergien könnten in den zwei Tochtergesellschaften zudem neue Entwicklungen freigesetzt werden.

53-Jähriger begann einst bei den Stadtwerken

Der 53-jährige Neumeister ist seit 2015 Stadtbau-Geschäftsführer. Er hat eine Ausbildung bei den Stadtwerken Ettlingen gemacht, der Diplom-Betriebswirt arbeitete dann unter anderem bei den Stadtwerken Rastatt als stellvertretender Geschäftsführer bis 2015.

Dort habe er die Stadtbau GmbH in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet und seine Projekt- und Managementfähigkeit unter Beweis gestellt. Angeführt wird das 19-Millionen-Euro-Wohnbauprojekt am Festplatz.