Auf der A5 bei Ettlingen-Bruchhausen nachts nur noch Tempo 100?

Lärm macht krank, und deshalb will Ettlingen hier reagieren. Kurzfristig sollen weitere Tempo-30-Zonen kommen, und auch für den Lärm von der A5 könnte es eine Lösung geben.

Der Ausbau von Tempo 30 in der Stadt Ettlingen geht weiter, und zwar kurzfristig.

Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde soll in der Rheinstraße zwischen Bunsenstraße und dem Kreisel Dieselstraße kommen, außerdem in der Luisenstraße zwischen der Schöllbronner Straße und der Pforzheimer Straße sowie in der Busenbacher Straße zwischen der Bahnhofstraße und der Busenbacher Straße 16.

Vor allem in der Rheinstraße, einer der wichtigsten Verbindungen ins Ettlinger Zentrum und raus aus der Stadt, gab und gibt es immer wieder Beschwerden von Anwohnern über zu viel Lärm.