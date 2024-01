Spannend wird es am Dienstag im Bruchsaler Gemeinderat. Vier mögliche Varianten zur Umfahrung der Stadt wurden untersucht. Doch welche ist die beste?

Gemeinderat tagt am Dienstag

Wann kommt endlich die langersehnte Bruchsaler Umfahrung? Kommt sie überhaupt, und wenn ja, wie verläuft die neue Trasse? Das Thema ist Jahrzehnte alt.

An diesem Dienstag allerdings könnte es bahnbrechende Neuigkeiten geben. Dann nämlich soll der Bruchsaler Gemeinderat über den aktuellen Planungsstand informiert werden.

Der Gemeinderat tagt am Dienstag um 17 Uhr im Bürgerzentrum. Vertreter des Regierungspräsidiums werden vorstellen, was Untersuchungen der zurückliegenden Monate ergeben haben.

Zuletzt waren vier Varianten zur Entlastung Bruchsals im Rennen

Vier mögliche Varianten waren zuletzt im Rennen. Das sind: die oberirdische und die unterirdische Rotenberg-Durchquerung. Und ein Innenstadt-Tunnel unter der bestehenden B35 in Bruchsal, etwa von der SEW bis zur Silberhölle. Diese Variante hatte die Stadt Bruchsal selbst ins Spiel gebracht und im Gemeinderat mehrheitlich für sinnvoll erachtet.

Die vierte Variante wäre die innerstädtische Trasse nur mit kleineren Unterführungen an den beiden großen Ampelkreuzungen. Dem gegenüber steht aber auch immer die Null-Variante, also eine Untersuchung, wie der Verkehr sich entwickelt, wenn man gar nichts unternimmt.

Naherholungsgebiet von Bruchsal soll nicht zerschnitten werden

Seit einigen Monaten nun hatte das Regierungspräsidium den Auftrag, alle Varianten gleichberechtigt zu untersuchen. Seit Jahren schon gibt es große Widerstände gegen Variante eins, einer oberirdischen Durchschneidung des Naherholungsgebietes Rotenberg.

Trotzdem sollten alle Varianten grob durchgeplant werden, auch um Kosten abschätzen zu können. Erst dann wird sich die „beste“ Variante herauskristallisieren.

Bruchsal wählt Beigeordneten im Sommer

Doch der Gemeinderat hat am Dienstag noch mehr Arbeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Andreas Glaser läuft aus. Es stehen Neuwahlen zum Beigeordneten an. Sie könnten am 4. Juni stattfinden.

Es geht am Dienstag außerdem unter anderem um den weiteren Fernwärmeausbau Bruchsals und darum, ob die Schulkindbetreuung teurer wird.