Ende einer Firmenhistorie

TI Automotive in Ettlingen schließt: Beim Vorgänger Elbatainer nutzte man den Siegeszug des Kunststoffs

Kunststoff ist heutzutage überall im Einsatz, doch das war nicht immer so. An den tiefgreifenden Wandel in der Produktion erinnern sich die ehemaligen Angestellten der einstigen Ettlinger Firma Elbatainer.