Hochansteckende Hautkrankheit

Tierfutter lockt kranke Füchse in Ettlingen-Schöllbronn an

Sie haben aufgeschürfte, teils verkrustete Stellen auf der Haut und streunern im Wohngebiet herum: An Räude erkrankte Füchse sind Bürgern in Schöllbronn aufgefallen. Was Jäger dazu sagen.