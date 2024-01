Totalschaden abgewendet: Das Ettlinger Glockenspiel spielt wieder

Es ist geschafft: Nach vielen Wochen Stille tönen wieder Lieder – von Beethoven bis Badnerlied – vom Ettlinger Rathausturm. Das Glockenspiel ist repariert. „Die Gedanken sind frei“ schallte zuerst vom Rathausturm. Doch es war ein Kraftakt, der Schaden war heftig.

Überspannung ließ in Ettlingen einiges durchschmoren

Die Technik des Glockenspiels habe eine Überspannung abbekommen, erzählt Elektrotechniker Thilo Florl von Funktechnik Florl. Dadurch sei einiges durchgebrannt.

Die eingebaute Uhr, die Steuerung des Glockenspiels, trägt den Namen Apollo 2. Leiterbahnen und etliche Bauteile seien verbrannt, gegen die Überspannung war die Steuerung nicht gesichert.

Der wertvollste Schatz ist die Musik. Thilo Florl

Ettlinger Elektrotechniker

Die Hämmer des Glockenspiels werden über Elektromagnete gesteuert, jeder habe aber eine unterschiedliche Ansteuerung. „Der wertvollste Schatz ist die Musik.“ Hätte die Technik ersetzt werden müssen, wären laut Florl 20 bis 25.000 Euro fällig gewesen. Und: „Ein Organist müsste vor Ort kommen und alles neu einspielen.“

Sprich, jedes Lied wäre Ton für Ton über die Ansteuerung der 23 Glocken neu aufzusetzen. „Es soll ja auch nicht klingen wie ein Hammerwerk.“

In Kleinarbeit sei jedenfalls alles repariert und überholt worden. „Die Hersteller rücken ja keine Schaltpläne raus. Da muss man sich reindenken.“ Es sei aber „keine Kompromisslösung, sondern neuwertig“ gemacht, betont Florl.

Klang des Glockenspiels: Nicht unsauber, sondern charmant

Zum Schutz der Steuerung sei ein Überspannungsableiter eingebaut worden. „Um so etwas für die Zukunft auszuschließen.“ Über den als unsauber wahrgenommenen Klang des Glockenspiels, der von Lauschenden mitunter schon in der Vergangenheit angemerkt wurde, sagt Florl: Das sei so bei Glockenspielen.

„88 Töne hat ein Klavier, aber ein Glockenspiel hat natürlich nicht alle Töne“, verdeutlicht Florl, der nicht nur Elektrotechniker, sondern schon lange auch Sammler mechanischer Musikautomaten ist. Da müsse man beim Glockenspiel vom Klang her mit Kompromissen leben – das mache aber doch auch den Charme aus.