Tourismusgemeinschaft Albtal plus bleibt im Ettlinger Schloss

Ein kleiner Umzug innerhalb des Schlosses liegt hinter Albtal plus. Was die Tourismusgemeinschaft in den nächsten Monaten vorhat.

Bei der großen Verbrauchermesse offerta Ende Oktober werden sich die Kommunen des Albtals und damit auch Ettlingen statt an eigenen Ständen an dem der Tourismusgemeinschaft Albtal plus präsentieren. Und zwar in Halle 1 der Messe in Rheinstetten. Darüber informierte Albtal plus-Geschäftsführerin Bettina Reitze-Lotz am Rande der Eröffnung neuer Räume.

Die Tourismusgemeinschaft, in der sich insgesamt acht Kommunen engagieren, hat ihren Sitz ab sofort dort im Schloss, wo sich vorher die Stadtinformation befand. Die logiert bekanntlich seit geraumer Zeit im sanierten Sparkassengebäude am Erwin-Vetter-Platz und trägt den Namen Tourist Info.

Stadt Ettlingen ließ Räume im Schloss für Tourismusgemeinschaft herrichten

Die Stadt ließ die frei gewordenen Räume herrichten und investierte rund 50.000 Euro. „Wir freuen uns sehr, dass wir im Schloss bleiben konnten und jetzt so gut untergebracht sind“, betonte Reitze-Lotz vor Vertretern aus den Rathäusern und Gemeinderäten. Ursprünglich war angedacht gewesen, auch Albtal plus im Sparkassengebäude anzusiedeln. Doch die Fläche dort reichte nicht aus.

Denn unverändert wird sehr viel Prospekt- und Infomaterial gebraucht - aller digitaler Angebote zum Trotz. Platz ist zudem für Besprechungen, Veranstaltungen und die tägliche Arbeit. Publikumsverkehr gibt es nicht. Wer etwas über die Angebote im Albtal und im Schwarzwald wissen will, ist in der Tourist Info richtig.

Reitze-Lotz hat mit Julia Strickfaden derzeit eine Mitarbeiterin. Ab September werden die beiden von einer Praktikantin unterstützt.

Die bleibt ein halbes Jahr und beginnt dann das Studium Tourismusmanagement. Bis dahin hofft Reitze-Lotz auf den personellen Nachschlag, um den sie seit längerem bei den Mitgliedern der Tourismusgemeinschaft bittet.

Regionales Netz für Mountainbiker geplant

Zu den aktuellen Projekten erklärte die Geschäftsführerin, es stehe die dritte Etappe des Albtal-Abenteuertracks an, die in Marxzell starten werde. Bei den Albtal-Aussichten, die elf Aussichten, acht Orte und vier Etappen umfassen, sei man dabei, Übernachtungspauschalen mit Hotels zu verhandeln.

Größtes und aufwendigstes Vorhaben sei, zusammen mit dem Landkreis Calw und dem Enzkreis ein Angebot für Mountainbiker auf den Weg zu bringen. Einzelne Trails gebe es schon, was fehle sei ein regionales Netz.

Lob vom Vorsitzenden der Tourismusgemeinschaft

Lobende Worte fürs neue Domizil fand auch der Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft, Bad Herrenalbs Bürgermeister Klaus Hoffmann (CDU), der dem früheren Karlsbader Rathauschef Jens Timm (Freie Wähler) für sein Engagement pro Albtal plus dankte. Timms Nachfolger ist qua Amt der neue Bürgermeister Björn Kornmüller (FDP).

Und was passiert mit den von Albtal plus im Schloss nicht mehr benötigten alten Räume? In die wird die Emil-Wachter-Stiftung einziehen und dort ein Depot mit Arbeiten des Künstlers anlegen. Das Ettlinger Museum plant 2024 eine große Emil-Wachter-Retrospektive. Die sollte eigentlich schon zum 100. Geburtstag des bekannten Kirchenmalers im Jahr 2021 stattfinden.