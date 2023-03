20 Jahre in einem Provisorium im Schloss ausharren musste die Ettlinger Stadtinfo. Jetzt ist sie als Touristinfo umgezogen ins sanierte Sparkassenhaus – und das hat gleich mehrere Vorteile.

Wer ein Souvenir aus Ettlingen sucht, der kommt am besten in die neue Touristinfo am Erwin-Vetter-Platz. Denn dort gibt es praktisch alles: von Porzellantassen mit Ettlinger Schriftzug und To-Go-Kaffeebechern über Christbaumkugeln mit örtlichen Motiven bis zum Ettlinger Memory.

Alles schön präsentiert in hellen Holzregeln genauso wie „pfundweise“ Prospekte über Angebote in Ettlingen und dem Albtal. Seit dem verkaufsoffenen Sonntag ist die Nachfolgerin der Stadtinformation, die bislang im Schloss ihr Zuhause hatte, am Start.

Sie ist ins sanierte Sparkassengebäude eingezogen und dort barrierefrei erreichbar. Herzstück ist ein an roten Buntsandstein erinnernder Tresen mit einem „Willkommen“ in Leuchtschrift darüber. Dort können Besucher sich persönlich beraten lassen. An den Wänden finden sich Karten von Ettlingen mit nummerierten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen – vom Albgaubad und der Buhlschen Mühle über den Rosengarten bis zum Museum im Schloss.

Infos gibt es in Ettlingen digital oder gedruckt

Man kann sich, wie Sabine Süß vom Stadtmarketing bei der Eröffnung kurz erläuterte, diese digital über einen QR-Code aufs Handy laden und erfährt dann, was es genau zu sehen gibt, wie man hinkommt oder auch die Öffnungszeiten.

Wer das nicht möchte, kann sich ganz traditionell versorgen: mit Stadtplan, Infobroschüren, Flyern und Büchern zu den unterschiedlichsten touristischen Themen.

Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) erinnerte bei der offiziellen Eröffnung daran, dass die Stadtinfo vor gut 20 Jahren aus dem Roten Rathaus in Schloss gezogen sei. „Damals ging man von einem Provisorium aus“, das dann aber zwei Dekaden dauerte.

Umbau der Sparkasse eröffnete Chance für die Touristinfo

Mit dem Umbau der Sparkasse Karlsruhe habe sich die Chance eröffnet, an einen zentraleren Platz zu kommen. Acht Arbeitsplätze wurden dort eingerichtet – am Frontdesk und im Backoffice. 25.000 Tickets, so Arnold, seien im vorigen Jahr für Ettlinger Veranstaltungen bei der Stadtinfo verkauft worden. Auch liege Tourismus im eigenen Land im Trend.

Der OB kündigte an, dass man die Touristinfo zertifizierten lassen wolle mit dem roten „I“. Darum müsse man sich bewerben und einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Architektonisch besonders gelungen sei die Integration von zwei großen Betonsäulen, die aus statischen Gründen nicht beseitigt werden konnten.

Wir haben die Kosten nicht nur eingehalten, sondern unterschritten. Johannes Arnold, Oberbürgermeister

„Wir haben die Kosten von 400.000 Euro nicht nur eingehalten, sondern um 60.000 Euro unterschritten“, gab der Rathauschef bekannt. Als Architektin sagte Gabriela Hauser, sie wünsche sich, dass die Touristinfo ein „Ort wird, der Menschen anzieht und zusammenbringt“. Neue Chefin ist dort Melanie Mundle, da die bisherige Stadtinfoleiterin, Verena Gässler, Ettlingen verlassen hat.

Am Rande bekannt wurde auch, dass die Tourismusgemeinschaft Albtal plus nicht – wie zunächst kommuniziert – ebenfalls einzieht, sondern weiter im Schloss bleiben wird. Die Lagerfläche reiche am neuen Ort nicht aus, so Johannes Arnold.

Der Verbleib im Schloss werde aber das Vorhaben der Emil-Wachter-Stiftung dort nicht beeinträchtigen, die dort eine Geschäftsstelle und ein Depot einrichten will.